150 Kühe im modernen Laufstall: Auf dem Hof in Laugna feiert der Rinder-Treff sein Sommerfest

Früher waren es verschiedene Arbeitskreise. Mittlerweile haben sie sich zusammengeschlossen zum Rinder-Treff Nordschwaben. Jetzt feierten rund 120 Landwirtinnen und Landwirte gemeinsam auf dem Milchviehbetrieb der Familie Rager in Laugna gemeinsam ein großes Sommerfest. Dabei lernten sie auch den Betrieb mit 150 Milchkühen und zwei Melkrobotern kennen.

2003 hatte die Familie Rager einen neuen Laufstall mit Melkstand für 80 Kühe errichtet und den Anbindestall für das Jungvieh umgebaut. 2007 kam ein neues Getreidelager dazu und 2011 eine neue Maschinenhalle. 2013 wurde ein Kälberstall gebaut, vier Jahre später eine kleine Hofbiogasanlage mit einer Leistung von 75 Kilowatt. 2019 ging es an die Erweiterung des Laufstalls für 150 Kühe, es folgte der Einbau von zwei Melkrobotern. Betriebsleiter Stefan Rager, seine Ehefrau Elisabeth und ihr Sohn Andreas stellten ihren Milchviehbetrieb vor und führten die Gäste durch den modernen Laufstall.

Vor drei Jahren schließlich entstand eine neue Fahrsiloanlage. „Die Erweiterungen zeigen, dass hier passionierte Landwirte über Generationen hinweg ihren Betrieb zukunftsfähig weiterentwickeln“, stellte Schröttle vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen fest. Sie leitet den Rinder-Treff Nordschwaben gemeinsam mit ihrem Amtskollegen Andreas Lechler. Das strukturierte Vorgehen bei der Optimierung der einzelnen Betriebszweige sei laut Schröttle wirklich spannend. So konnten in den vergangenen Jahren die durchschnittliche Milchleistung der Kühe auf 9400 Kilogramm gesteigert und die Kälberverluste reduziert werden.

Lebhafte Diskussionen ergaben sich aus der Planung eines neuen Tränkesystems für die Kälber, über das Vorbeugen gegen Kälberkrankheiten sowie die Fütterung der trockenstehenden Kühe, die auch Auswirkungen auf das Geburtsgewicht der Kälber hat. Schröttle würdigte die „offene und ehrliche Darstellung“ des Betriebs durch die Familie Rager. RiVerGen-Vermarktungsleiter Hans Schwarz ging auf die aktuelle Marktlage und auf die sich in Bayern ausbreitende Blauzungenkrankheit ein. Die Leistungen der Kälber auf dem Betrieb Rager bezeichnete Schwarz als „vorbildlich“. Sie würden sich im Schnitt um elf Cent pro Kilogramm vom jeweiligen Marktpreis in den unterschiedlichen Gewichtsklassen abheben.

Zuchtleiterin Marina Neumeier vom AELF Nördlingen-Wertingen erläuterte die Kosten der Kälber- und Jungviehaufzucht auf dem Betrieb Rager. Die Kosten ließen sich erkennbar reduzieren, wenn nur Jungvieh aufgezogen wird, das zur Bestandsergänzung benötigt wird. Die genomische Selektion diene als sichere Entscheidungshilfe bei der Auswahl der dafür geeigneten Tiere, sagte Neumeier. „Um wirtschaftlich zu sein, sollte eine aufgezogene Kalbin nämlich möglichst lange als Kuh auf dem Betrieb bleiben.“

Schließlich ging Axel Wiedenmann vom AELF auf das aktuelle Angebot an Zuchtbullen ein. Dabei stellte er insbesondere Stiere vor, die in der Strichausprägung und -platzierung, im Sprunggelenkswinkel und in der Linie eine Verbesserung für die Landwirte in der Region verheißen. (AZ)