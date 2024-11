Unbekannter Radler schlägt in Gundelfingen Autoscheibe ein

In Gundelfingen hat sich am Mittwochmorgen ein kurioser Fall ereignet, in dem die Polizei nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer schlug laut Polizeibericht mutwillig die Heckscheibe des Autos eines 18-Jährigen ein, der gerade verkehrsbedingt halten musste. Laut Beschreibung des Autofahrers trug der Unbekannte schwarze Arbeitskleidung und war mit einem weißen Fahrrad unterwegs. Der Schaden am Auto beläuft sich auf ungefähr 800 Euro.

Unfallflucht in Laugna, Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Mittwoch im Laugnaer Gemeindeteil Bocksberg eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 12 und 16 Uhr muss ein bislang unbekannter Fahrer in der Bergstraße eine Gabione beschädigt haben. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 1500 Euro. Hinweise können zu beiden Taten an die Polizeistation Wertingen unter der 08272/99510 oder die Polizei Dillingen unter der 09071/560 abgegeben werden. (AZ)