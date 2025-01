Streit in Laugna eskaliert

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 58-Jährigem und einem 71-Jährigem ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hauptstraße in Laugna gekommen. Gegen 1.50 Uhr kam es zwischen den beiden Männern Polizeiangaben nach offenbar zu einem Streit. Im weiteren Verlauf soll der 58-Jährige auf den 71-Jährigen eine Flasche geworfen haben. Der 71-Jährige verletzte den 58-Jährigen im darauffolgenden Handgemenge leicht an der Hand und beleidigte ihn. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Die Polizeistation Wertingen ermittelt gegen beide Männer unter anderem wegen Körperverletzung. (AZ)

