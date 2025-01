14-Jährige fährt mit nicht versichertem E-Scooter durch Lauingen

Mit einem nicht versicherten E-Scooter ist eine 14-Jährige am Dienstagabend in Lauingen unterwegs gewesen. Gegen 18.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Dillingen die Jugendliche in der Gundelfinger Straße, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die junge E-Scooter-Fahrerin durfte nicht weiterfahren

Weil für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand, unterbanden die Beamten die Weiterfahrt und verständigten die Erziehungsberechtigten des Mädchens. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen die 14-Jährige. (AZ)