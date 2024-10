18-jähriger Autofahrer wird bei Unfall in Lauingen verletzt

In der Gundelfinger Straße in Lauingen sind am Samstagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 19-Jähriger wollte auf der Gundelfinger Straße nach links abbiegen. Dabei bemerkte er laut Polizeibericht einen Wagen, der auf der anderen Fahrspur unterwegs war, nicht.

Beim Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 18-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt bei dem Unfall eine leichte Verletzung. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Lauingen regelt den Verkehr

An beiden Autos entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr Lauingen war unter anderem für die Verkehrsreglung vor Ort. Den 19-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)