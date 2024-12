20.000 Euro Schaden bei Unfall in Lauingen

Am Dienstag ist es in Lauingen zu einem Unfall beim Linksabbiegen gekommen. Gegen 21.20 Uhr befuhr ein 33-jähriger Autofahrer die Dillinger Straße stadtauswärts. Beim Linksabbiegen in die Werner-von-Siemens-Straße kollidierte er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 47-Jährigen. Laut Polizeibericht beläuft sich die Gesamtschadenshöhe auf rund 20.000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt. (AZ)

