35 Jahre deutsch-französische Begegnungen

Über ein besonderes Jubiläum kann sich das Albertus-Gymnasium in Lauingen freuen: Seit 35 Jahren besteht der Schüleraustausch mit dem Collège Saint-Joseph in der französischen Partnerstadt Segré. Auch in diesem Oktober machten sich die Französischschüler zu ihren Austauschpartnern nach Frankreich auf, wo sie von ihren Gastgebern mit einem herzlichen „Bienvenue à Segré!“ willkommen geheißen wurden. Die beiden Lehrerinnen Emmanuelle Monnier und Agnès Laillé aus Segré sowie ihre Kollegin Sabine Werner vom Albertus-Gymnasium hatten ein vielversprechendes Programm zusammengestellt, das die internationalen Begegnungen förderte und zahlreiche touristische Sehenswürdigkeiten einschloss. Dadurch ergaben sich immer wieder Situationen, in denen die Jugendlichen miteinander auf Deutsch und Französisch kommunizierten und feststellten, wie viel sie schon in der Fremdsprache ausdrücken können. Zur Erkundung der Partnerstadt hatten die Gastgeber eine Rallye vorbereitet, bei der die Lauinger einiges über Segré herausfinden und Einheimische um Rat fragen mussten. Dabei durfte traditionellerweise das Gruppenfoto am Quai de Lauingen nicht fehlen.

Ein besonderes Highlight mit unvergesslichen Eindrücken erwartete die Lauinger und ihre französischen Austauschpartner bei der Wattwanderung an der Küste des Ärmelkanals. Je nachdem, ob gerade Ebbe oder Flut herrscht, ist die Felsspitze des Mont Saint-Michel entweder von Wasser umspült oder über Land zu erreichen. Besonders wichtig war den Organisatorinnen, dass die Jugendlichen während ihres Besuchs den Alltag in ihren französischen Gastfamilien und den Unterricht am Collège kennenlernten. Ein gemeinsames Fotoprojekt hält diese Begegnungen fest, und nicht zuletzt die gemütliche Soirée im Collège zeigte, wie sehr Schüler, Eltern und Lehrkräfte die verbindende Kraft eines Schüleraustauschs empfanden. Mit einem freundschaftlichen „Au revoir!“ ging eine eindrucksvolle Woche in Frankreich zu Ende. Im kommenden Frühjahr gibt es ein Wiedersehen in Lauingen. (AZ)