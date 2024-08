448 junge Menschen feiern an der Berufsschule Lauingen ihren beruflichen Erfolg

Bei der Abschlussfeier der Berufsschule Lauingen wurden die Leistungen von 448 Schülerinnen und Schülern gewürdigt. Elf von ihnen erreichten sogar die Traumnote 1,0. Unter dem Motto „Netzwerk unseres Lebens“ feierten die Absolventen aus 20 Ausbildungsberufen gemeinsam mit ihren Familien, Freunden und Lehrern ihren erfolgreichen Abschluss. Die Small Band der benachbarten Donau-Realschule, unter Leitung von Ingrid Menzel, begleitete mit motivierender Musik die Abschlussfeier. In einem ökumenischen Gottesdienst wurde die Bedeutung von Beziehungen und Netzwerken für das Leben hervorgehoben. Symbolisch wurden Seile geflochten, um zu zeigen, wie vielfältige Verbindungen uns tragen und stärken.

Die Absolventen erhielten viel Lob für ihre Leistungen. „Mit Ihrer Ausbildung sind Sie bestens gerüstet für ihr erfolgreiches Arbeitsleben“, betonte die stellvertretende Schulleiterin Anja Behnke. Auch der Landrat und der Schulleiter gratulierten den jungen Menschen per Videobotschaft bzw. schriftlich. Die Jahrgangsbesten wurden besonders geehrt. Rainer Müller, Mitarbeiter in der Schulleitung, ermutigte die Absolventen, neugierig zu bleiben und sich weiterzuentwickeln. „Heute ist aber erst einmal ein Tag zum Feiern“, fügte er hinzu.

Das sind die Gewinner von Staatspreis und Schulpreisen

Staatspreise der Regierung von Schwaben erhielten: Bayrhof Jonas, Kontruktionsmechaniker, MTH Metalltechnik Haas; Dittenhauser Anna, Technische Systemplanerin – Stahl- und Metallbau, Schlingmann GmbH; Harlacher Nico, Industriemechaniker, BSH Hausgeräte GmbH; Metzner Johannes, Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Markt Wurmannsquick; Neziri Qendrim, Straßenbauer, Strabit GmbH&Co.KG; Sichler Benedikt, Straßenbauer, Manfred Straßer Pflaster- und Gartenbau.

Schulpreise für die Besten ihres Ausbildungsberufes erhielten: Da Cunha Soares Raul, Straßenbauer, Dobler GmbH & Co.KG Bauunternehmung; Ewers Florian, Elektroniker für Informations- und Systemtechnik, Continental Automotive Technologies GmbH; Fichna Nicolas, Fachkraft für Abwassertechnik, Abwasserverband Saale Hof; Franke Ramon, Kaufmann im Einzelhandel, Erwin Müller Versandhaus GmbH; Geiß Timo, Mechatroniker, Valeo Schalter und Sensoren GmbH; Göllner David, Elektroniker für Informations- und Systemtechnik, Fresenius Medical Care; Grzesik Julian Jonas, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Elektrotechnik Beggel; Herold Daniel, Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Stadtwerke Forchheim; Huber Jana, Verkäuferin, Modewelt GmbH; Jörg Eva, Kauffrau im E-Commerce, Wahl GmbH; Lutz Fabricio, Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice, Kanal-Türpe Gochsheim GmbH & Co. KG; Maier Paul, Metallbauer, Johann Schneid Stahlbau und Schlosserei; Reinhardt Alina, Kauffrau für Büromanagement, Buttinette Textil-Versandhaus GmbH; Röver Gwindi, Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Stadt Fürth; Schaffland Jakob, Fachinformatiker (Systemintegration), Kutzschbach Electronic GmbH Co. KG; Uhl Marc, Konstruktionsmechanike, rRomakowski GmbH & Co. KG; Uhle Martin, Fachinformatiker (Anwendungsentwicklung), Elanders Donauwörth GmbH; Zehrer Konrad, Elektroniker für Informations- und Systemtechnik, Bosch Sicherheitssysteme GmbH; Morasch Jonas, Technischer Assistent für Informatik; Bäurle Luis, Beste Absolventin der Berufsschule Plus – BS+; Steiner Leoni, Beste Absolventin der Berufsschule Plus – BS+. (AZ)