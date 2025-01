7000 Euro Schaden nach Unfall in Lauingen

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Montagnachmittag in Lauingen gekommen. Gegen 14.35 Uhr überquerte eine 74-jährige Opel-Fahrerin die Riedhauser Straße aus einer Seitenstraße kommend in Richtung Hans-Martin-Schleyer-Straße. Sie kollidierte mit einer von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Peugeot-Fahrerin. An den Autos entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 7.000 Euro. Verletzt wurde keine der Autofahrerinnen. (AZ)

