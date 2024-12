Adventliche Stunde: „Hoigarta“ im Lauinger Schloss

Zahlreiche Besucher sind am dritten Adventssonntag zum traditionellen „Hoigarta“ in den weihnachtlich festlich geschmückten Albertus-Magnus-Saal der Lauinger Elisabethenstiftung gekommen. Die Bürgermeisterin und stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende Katja Müller nahm in ihrer festlichen Ansprache den seit 28 Jahren stattfindenden „Hoigarta“ zum Anlass, sich für die Vorbereitung und Durchführung dieser adventlichen Veranstaltung bei den Organisatoren zu bedanken. Müller freue sich jedes Jahr auf die Musikanten und Sänger, welche aus ganz Bayrisch-Schwaben nach Lauingen kommen, um diesen Abend mit ihren Darbietungen stimmungsvoll zu gestalten. Müller betonte in Ihrer Ansprache, dass die Pflege der schwäbischen Mundart und Volksmusik eine besondere Kostbarkeit in unserer Heimat sei. Der Vorsitzende des Vorstandes der Elisabethenstiftung, Dominik Kratzer, freute sich sehr, dass diese alljährliche Veranstaltung so gut in der Region angenommen wird. In bewährter Weise moderierte Walter Manz die Veranstaltung.

Er organisiert den „Hoigarta“ seit Anbeginn und hat schon viele sehr bekannte Persönlichkeiten für diese Veranstaltung gewinnen können wie etwa im vergangenen Jahr den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Musikalisch umrahmten den sehr stimmungsvollen Abend heuer die Barockbläser aus Dillingen unter der Leitung von Astrid Ziemann, die Donauwörther Stubenmusik unter der Leitung von Maria Graf und der Syrgensteiner Edelweißchor unter der Leitung von Sabine Seidl.

German Schwehr aus Ettlishofen trug in seinen verschiedenen Lesungen, Texte und Gedanken aus seinen geschriebenen Büchern zur Advents- und Weihnachtszeit in besinnlicher und humorvoller Art vor. Walter Manz erinnerte an die Geburt Christi und die zentrale Botschaft von Weihnachten. Mit gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern klang die Veranstaltung besinnlich aus. (AZ)