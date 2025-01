Autofahrer verursacht Verkehrsunfall mit Sachschaden in Lauingen

Zwei Autos sind am Freitagmittag auf der Johannesstraße in Lauingen zusammengestoßen. Der Zusammenprall zog der Polizei zufolge einen Sachschaden nach sich.

Nach dem Unfall in Lauingen liegt der Sachschaden bei etwa 3000 Euro

Zu dem Unfall kam es, weil ein Autofahrer auf der Schabringer Straße die Vorfahrt missachtete, bevor er nach links in die Johannesstraße einfahren wollte: Beim Abbiegen übersah er eine bereits auf der Johannesstraße fahrende Autofahrerin und kollidierte mit dieser. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, wurde niemand verletzt. (AZ)