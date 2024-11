Autospiegel in Lauinger Parkbucht angefahren

Am vergangenen Mittwoch hat sich in der Lindenstraße in Lauingen eine Unfallflucht ereignet. Laut Angaben der Polizei touchierte ein bislang unbekannter Fahrer zwischen 17.30 und 18.10 Uhr den linken Außenspiegel eines in einer Parkbucht abgestellten Renault. Dadurch brach der Außenspiegel ab und stürzte zu Boden. Der unbekannte Täter entfernte sich, ohne den Unfall zu melden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071 / 56 - 0) zu melden.

