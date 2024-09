Autounfall mit drei Verletzten in Lauingen

Ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen hat sich am Freitag in Lauingen ereignet. Darüber informiert die Polizei. Gegen 17.50 Uhr war ein 19-jähriger Dacia-Fahrer auf der Max-Eyth-Straße in Richtung Hans-Martin-Schleyer-Straße unterwegs. Er überquerte den Kreuzungsbereich zur Wittislinger Straße trotz dortiger Stoppzeichen ungebremst.

Vekehrsunfall in Lauingen verursacht rund 15.000 Euro Sachschaden

So kam es zur Kollision mit dem Opel einer vorfahrtsberechtigten 73-Jährige, die auf der Wittislinger Straße stadteinwärts unterwegs war. Durch den Zusammenprall wurde der Dacia auf einen Smart geschoben, dessen 46-jährige Fahrerin an der Kreuzung aus Richtung Hanns-Martin-Scheyer-Straße kommend gehalten hatte. Die 73-Jährige, ihr 75-jähriger Beifahrer und die 46-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Verletzten begaben sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro, so die Polizei. (AZ)