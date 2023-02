Bei der Prunksitzung der Laudonia gibt es mitreißende Showacts

Das Programm der Prunksitzung in Lauingen ist vielfältig. Comedy, Akrobatik, Tanz. Am Ende stehen die Zuschauer zum Applaus.

Da hat Laudonia-Präsident Fabian Löhrer nicht zu viel versprochen, als er mit dem Trio Bellissimo den Höhepunkt der Show ankündigte. Wie in Zeitlupe bewegen sich die drei vielfach ausgezeichneten Sportakrobatinnen, die ihre Ausbildung an der staatlichen Zirkusschule in Kiew absolviert haben. Nur ahnen können die Zuschauer bei der Prunksitzung in der Stadthalle, wie viel Übungsstunden notwendig sind, um so viel Kraft und Technik zu entwickeln und vor allem den eigenen Körper so zu beherrschen. Tosender Applaus brandet immer wieder auf, wenn das Trio Bellissimo es schafft, untermalt von Musik, unzählige akrobatische Figuren aneinanderzureihen. Wobei im Vorfeld kaum zu glauben war, dass die zuvor gezeigten Auftritte noch zu toppen seien. Kein Wunder also, dass die Zuschauer am Ende aufstanden, um allen Teilnehmern noch mal ihre Begeisterung lautstark klatschend und jubelnd kundzutun.

70 Bilder Sportakrobatik vom Feinsten, Bauchredner und Luftballons, die Motorrad fahren Foto: Brigitte Bunk

Die Laudonia selbst mit ihren unzähligen Gruppen samt einfallsreichen Kostümen und Tänzen präsentierte sich bestens in Form: der Kleine Hofstaat, die Teens4Motion und der Große Hofstaat mit dem Showtanz, der zehn Minuten, bevor sich der Vorhang öffnete, noch Figuren umstellte, weil eine Tänzerin krank war. Doch wie bei der Prunksitzung der Laudonia erwartet, hatten sie zahlreiche Gäste eingeladen, die einen kurzweiligen Abend garantierten.

Geht es etwa noch besser? Das hätte vorher keiner geglaubt, doch die Akrobatinnen und Akrobaten lieferten sogar noch mehr ab, als erwartet. Foto: Brigitte Bunk

Prunksitzung der Laudonia: Ballonkünstler holt Publikum auf die Bühne

Ballonkünstler Tobi van Deisner holte sich direkt aus dem Zuschauerreihen seine Mitspieler. Wie selbstverständlich erklärte er, dass ihm bewusst ist, dass jeder und jede aufatme, wenn er den oder die andere ins Visier nimmt. Während Petra nur erraten musste, was er wohl aus einem Ballon formen würde und diesen dann gleich im Urzustand zugeworfen bekam, hatte Claudia die Ehre, auf die Bühne zu dürfen.

Wie sie die Fahrt auf dem aus Luftballonen geformten Motorrad meisterte, das der Entertainer hinter der Bühne hervorholte, freute nicht nur den Unterhaltungsprofi. Dass sie sich nicht vor einem imaginären Reh fürchtete, veranlasste ihn, Markus zur Verkörperung des Rehs auf die Bühne zu holen. Hat Tobi eigentlich die Karte bei seinen vielen Zauberkunststücken noch gefunden, die Helga gekennzeichnet hatte? Viele Lacher produzierte der Künstler, vor allem, als er selbst in einen pinken Riesenballon stieg und komplett drin oder mit herausgestrecktem Kopf oder Händen über die Bühne hüpfte.

Der Luftballonkünstler Tobi van Deisner holte das Publikum auf die Bühne. Foto: Brigitte Bunk

Ein deutscher Meister der Sportakrobatik wurde begeistert beklatscht

Mike Tögel, Vizepräsident vom Bayrisch-Schwäbischen Fastnachtsverband, zeichnete Ehrenmitglied Karl Nussbaum für über 50-jährige Zeit als Aktiver aus und erfreut antwortete das Publikum "Hei Hei", als nach der Ordensverleihung Allessandro Sapio, Geschäftsführer vom Sponsor Same Deutz-Fahr es als Italiener schaffte, das dreifach donnernde "Blunz Blauz" auszusprechen.

Lesen Sie dazu auch

Sportakrobatik in Perfektion sahen die Zuschauer bereits bei Danilo, dem mehrfachen deutschen Meister der Sportakrobatik. Die Körperbeherrschung, mit der er sich selbst balancierte, Handstände und Waagen auf und um zwei Stangen vollführte – die Zuschauer zeigten sich begeistert.

Raumpflegerin Elfriede Schäufele unterhielt die Lauinger Narren bei der Prunksitzung mit deftigen Witzen

Tanzmariechen Romina Ertl und die Selleriegarde der Buchnesia aus Nürnberg, die mehrfach die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, überzeugten das Publikum.

Und dann kam "der Albtraum der Nachbarschaft", Kultraumpflegerin Elfriede Schäufele. Da taten die Gäste gut, genau hinzuschauen, um sämtliche Facetten ihrer Erscheinungen wahrzunehmen. Auch ihre Schilderungen der aufregenden "Erlebnisse" durften wörtlich genommen werden. Als sie unter anderem ihr Übergewicht verteidigte, meinte sie, dass sie ja eine "gute Fette" sei und keine "ungesättigte" oder gar "mehrfach ungesättigte Fette". Sogar mitsingen durften die Gäste und brachten dabei "ein Hoch auf die Kehrwoch" aus. Am Ende erfuhren sie sogar noch, was bei ihr die Waldeslust erweckt.

Ein junger Mann, der immer noch mit seinen Kuscheltieren spricht: Tim Becker. Der holte nicht nur einen sprechenden Donut als süßes Entrée aus dem Koffer, für den die Simpsons als Horrorfilm durchgehen. Auch das schwule Pony, das in Pink herumzickte, und das schlecht gelaunte Kaninchen, das keine Lust auf Zaubern hatte und nur mitmachte, weil es vom Arbeitsamt dazu verdonnert wurde, ließen die Zuschauer immer wieder laut auflachen.

Eine tolle Programmzusammenstellung und die hervorragende Organisation der Veranstaltung ließ die Gäste nach rund vier Stunden Programm zufrieden nach Hause gehen.