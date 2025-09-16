Icon Menü
Lauingen: Beim Abschlusskonzert zeigen die Teilnehmer beachtliche Leistungen

Lauingen

Beim Abschlusskonzert zeigen die Teilnehmer beachtliche Leistungen

Die Teilnehmer der Lauinger Klaviertage erhalten Urkunden und Rosen.
Von Gernot Walter
    • |
    • |
    • |
    Die Mitwirkenden beim Klavierworkshop Technik und Interpretation freuen sich über ihren Erfolg. Von links: Klavierpädagogin Birgit Nerdinger, Tabea Spengler, Thanh Schmitt-Vu, Emilia Baumann, Ralf Baumann, Claude Schaeppi-Borgeaud aus Genf, Uta Lanske, Elvira Gierse, Eva Feldengut, Sarah Baur und Irmtraud Wiener.
    Die Mitwirkenden beim Klavierworkshop Technik und Interpretation freuen sich über ihren Erfolg. Von links: Klavierpädagogin Birgit Nerdinger, Tabea Spengler, Thanh Schmitt-Vu, Emilia Baumann, Ralf Baumann, Claude Schaeppi-Borgeaud aus Genf, Uta Lanske, Elvira Gierse, Eva Feldengut, Sarah Baur und Irmtraud Wiener. Foto: Gernot Walter

    Bei den 7. Lauinger Klaviertagen ging es in einem dreitägigen Workshop darum, interpretatorische und spieltechnische Anregungen für Fortgeschrittene und ambitionierte Laien zu geben. Die Klavierpädagogin Birgit Nerdinger ist dafür besonders prädestiniert. Sie hat in ihrem künstlerischen und pädagogischen Werdegang entscheidende Impulse von zwei renommierten und international angesehenen Klavierpädagogen erhalten, nämlich Peter Feuchtwanger (London) und Prof. Günter Reinhold (Karlsruhe), deren Assistentin sie war.

    Die reichen Erfahrungen und methodischen Ansätze kann Birgit Nerdinger weitergeben. Die Kursteilnehmer hatten beim Workshop die Gelegenheit, eine größere Anzahl von Werken kennenzulernen und sich dabei mit unterschiedlichen Interpretationsansätzen und spieltechnischen Hilfestellungen auseinanderzusetzen. Die Ergebnisse der pädagogischen Fortbildung konnten beim Abschlusskonzert bestaunt werden. Zur Aufführung kamen Werke von Mozart, Schubert, Burgmüller, Jensen, Martinu, Mendelssohn Bartholdy, Scarlatti, Chopin, Debussy und Ornstein. Der Charakter der Werke wurde mit Eleganz, läuferischer Gewandtheit, technischer Sicherheit und feinem Anschlag gemeistert. Dafür gab es von Birgit Nerdinger für alle Teilnehmenden eine Rose zur Urkunde.

