Beim Abschlusskonzert zeigen die Teilnehmer beachtliche Leistungen

Bei den 7. Lauinger Klaviertagen ging es in einem dreitägigen Workshop darum, interpretatorische und spieltechnische Anregungen für Fortgeschrittene und ambitionierte Laien zu geben. Die Klavierpädagogin Birgit Nerdinger ist dafür besonders prädestiniert. Sie hat in ihrem künstlerischen und pädagogischen Werdegang entscheidende Impulse von zwei renommierten und international angesehenen Klavierpädagogen erhalten, nämlich Peter Feuchtwanger (London) und Prof. Günter Reinhold (Karlsruhe), deren Assistentin sie war.

Die reichen Erfahrungen und methodischen Ansätze kann Birgit Nerdinger weitergeben. Die Kursteilnehmer hatten beim Workshop die Gelegenheit, eine größere Anzahl von Werken kennenzulernen und sich dabei mit unterschiedlichen Interpretationsansätzen und spieltechnischen Hilfestellungen auseinanderzusetzen. Die Ergebnisse der pädagogischen Fortbildung konnten beim Abschlusskonzert bestaunt werden. Zur Aufführung kamen Werke von Mozart, Schubert, Burgmüller, Jensen, Martinu, Mendelssohn Bartholdy, Scarlatti, Chopin, Debussy und Ornstein. Der Charakter der Werke wurde mit Eleganz, läuferischer Gewandtheit, technischer Sicherheit und feinem Anschlag gemeistert. Dafür gab es von Birgit Nerdinger für alle Teilnehmenden eine Rose zur Urkunde.