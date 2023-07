Beim Herzplatzfest hat die ganze Familie Spaß

Mit einer Spielstraße, einem Konzert und bunt gemischtem Nachmittagsprogramm feiert Lauingen den Herzplatz. Ob und wie das Fest in Zukunft stattfindet, ist noch offen.

Vorsichtig geht es mit der Schubkarre über ein hölzernes Hindernis in Form einer Bergkette, weiter über eine Wippe, durch den Slalom und dann das Ganze auch noch zurück. Dabei ist viel Fingerspitzengefühl gefragt, denn die kleinen Fußbälle im Schubkarren dürfen nicht rausfallen. Das Schubkarrenrennen ist nur eine von vielen Stationen der Spielstraße, die bei den Kindern auf dem Herzplatzfest mit Begeisterung genutzt wird. Doch die Veranstaltung hat noch mehr zu bieten.

Viele helfende Hände ermöglichen die Veranstaltung

"Ich habe in Lauingen noch nie so viele Kinder auf einem Platz gesehen", stellt Dritter Bürgermeister Dietmar Bulling fest. Das Familienfest "auf diesem wunderschönen Herzplatz", wie er sagt, sei ein Beispiel für tolle Zusammenarbeit. Denn viele helfende Hände sind eingebunden, um das Fest möglich zu machen: Die Stadtkapelle, die Fanfare Brass Band und der Spielmannszug spielen am Samstagabend, alle Lauinger Kindergärten sind bei der Spielstraße dabei und das Nachmittagsprogramm wird von mehreren Vereinen und Performern bunt gestaltet. Bereits am Freitagabend begeistern außerdem die "Jazzspätzla" mit ihrem Konzert auf dem Marktplatz und, so Bulling: "Die Lauinger können feiern bis in die Nacht." Er bedankt sich bei allen helfenden Händen, den Betreuern des Herzplatzes und insbesondere bei Veranstaltungs-Organisatorin Ulla Seeßle vom Quartiersbüro.

Die steht gerade bei den Essständen und informiert die Fanfare Brass Band, dass die Bühne für den Aufbau frei sei. Auch Seeßle lobt den großen Zusammenhalt: "Man merkt, dass das miteinander funktioniert." Bereits seit dem Morgen seien die Vereine da und fragen: "Was muss noch gemacht werden?" Das Team für die Bühne hat sogar eine Nachtschicht hinter sich. Da am Abend zuvor in der Stadthalle der Abiball stattgefunden hat, beginnt der Aufbau erst um 3 Uhr morgens. Zuvor, bis halb zwei, wird die größere Bühne des Konzertes abgebaut. Die Organisation und Bewältigung einer solchen Veranstaltung benötige nach Seeßle sowohl mentale als auch Körperkraft. Nach dem ersten Stress denke sie sich aber immer wieder: "Es läuft ja alles."

Für große und kleine Besucherinnen und Besucher gab es auf und um den Herzplatz herum ein buntes Programm. Foto: Silva Metschl

Der Spaß wird bei dem Lauinger Fest großgeschrieben

Und das tut es: Lange Schlangen haben sich an der Spielstraße gebildet. So mancher Elternteil nutzt das, um sich auf einer der vielen Bierbänke in Ruhe zu unterhalten. Umso mehr Action gibt es bei den Kindern: Mehrere Stationen gilt es zu bewältigen, um am Ende eine Süßigkeit und einen Eisgutschein zu gewinnen. Neben dem Schubkarrenrennen gibt es etwa eine Bobbycar-Rallye, Stelzenlauf und Angeln. "Alle Kindergärten der Stadt sind dabei", erzählt Kathrin Herzog, pädagogische Leitung des Montessori Kinderhauses. Über einen Messengersdienst und ein Treffen bei der Sozialen Stadt habe man sich abgesprochen. Der Aufwand hat sich gelohnt: "Das war cool!" findet eine Mutter, die bei Kathrin Isbilen gerade mit ihrem Kind den Preis abholt. "Noch sind genügend Gutscheine hier", sagt Isbilen und lacht. Doch von den ursprünglich 450 Karten sind schon eine Menge weg.

Obwohl das Herzplatzfest bei vielen Menschen gut ankommt, möchte Seeßle dessen Zukunft offen lassen: "Es gibt bereits viele gesetzte Feste in Lauingen. "Der Juli sei in Lauingen bereits voll gepackt mit Festen, man wolle niemandem etwas wegnehmen. Vielleicht könnte man eine andere Veranstaltung ergänzen oder eine ganz neue Form finden. "Das ist sicher nicht der letzte Quatsch, der mir einfällt", sagt sie lachend. Denn für die Besucherinnen und Besucher gelte ebenso wie alle Involvierten: "Wir wollen keine Energie abziehen, sondern Spaß auffüllen. Ein Blick auf die Spielstraße reicht, um zu sehen, dass das gelungen ist.