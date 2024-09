Betrunken und ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto in Lauingen unterwegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Zeuge der Polizei einen offenbar betrunkenen Autofahrer gemeldet. Dieser sei kurz nach 2 Uhr vom Gelände einer Tankstelle in der Werner-von-Siemens-Straße in Richtung Dillingen gefahren. Wie sich herausstellte, war der 51-jährige Fahrzeughalter tatsächlich alkoholisiert auf das Tankstellengelände gefahren, so die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Während weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass sein 23-jähriger Begleiter daraufhin das Steuer übernahm und von der Tankstelle wegfuhr. Bei ihm ergab eine Alkoholüberprüfung einen Wert von 0,7 Promille. Zudem ist der 23-Jährige Informationen der Polizei zufolge nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Zwei Männer fahren mit 2 und 0,7 Promille Auto in Lauingen

Beide Männer mussten sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten stellten den Führerschein des 51-Jährigen sicher. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 23-Jährigen nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Den 51-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und eine weitere Strafanzeige, da er dem 23-Jährigen das Fahren ohne Fahrerlaubnis gestattet hatte. (AZ)