Betrunkener Fahrer fällt bei Geschwindigkeitskontrolle in Lauingen auf

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizeiinspektion Dillingen am Dienstagabend in Lauingen erwischt. Eine Streife führte in der Dillinger Straße Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 23 Uhr war hier ein 43-Jähriger in seinem Auto stadtauswärts unterwegs. Im Rahmen der Geschwindigkeitsmessung stellte die Polizei fest, dass der Mann 85 km/h statt wie erlaubt 50 km/h fuhr, weshalb er zur Kontrolle und Ahndung des Verstoßes angehalten werden sollte.

Betrunkener Autofahrer in Lauingen muss sich Blutentnahme unterziehen

Der Fahrer reagierte nicht auf das Anhaltesignal der Polizei und fuhr weiter. Die Streife konnte ihn jedoch einholen und an einer nahegelegenen Tankstelle stellen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden. Der 43-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)