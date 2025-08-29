Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht beschäftigen Polizei im Landkreis Dillingen

Im kurzen Zeitraum zwischen 11.35 Uhr und 11.40 Uhr wurde am Donnerstag in der St.-Martin-Straße in Lauingen ein geparkter schwarzer VW Polo am linken Außenspiegel durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe im unteren dreistelligen Euro-Bereich geschätzt.

Am Vormittag ereignete sich im westlichen Ortsteil des Bissinger Gemeindeteils Oberringingen ein weiterer Unfall. Dort wurde eine Straßenlaterne von einer bislang unbekannten Person angefahren. Auch hier entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter 09071/56-0 zu melden. (AZ)