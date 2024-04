Callas-Abend im Lauinger Stadeltheater: Hommage an eine große Frau

Plus Lauren Francis gibt im Stadeltheater in Lauingen einen Maria-Callas-Abend. Gesanglich kommt sie ihrem Vorbild erstaunlich nahe.

Maria Callas ist ein Phänomen. Über sie wurde so viel geschrieben und behauptet, dass sich kaum einer in den Irrungen und Wirrungen ihrer Biografie auszukennen vermag. Es ist deswegen keine geringe Herausforderung, das kurze und bewegte Leben der „Primadonna assoluta“ als Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Vor allem, wenn man alleine ist.

Doch die walisische Sopranistin Lauren Francis ist sowieso mutig und hat sich deswegen dieser Herausforderung angenommen. Oder hat sie sich diese Herausforderung gar selbst geschaffen? Eigentlich egal, denn was folgt ist ein Feuerwerk.