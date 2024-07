Ein buntes Festival fand am Wochenende in Lauingen fest. Zum ersten Mal wurde das „YouthVibes“ organisiert. Eine besondere Aktion, die im Rahmen der Landkreis-Jugendkulturtage „Cooltour“ stattfand. Dafür hat sich der Pausenhof des Albertus-Gymnasiums in einen Hotspot kreativer Energie und cooler Beats verwandelt. Los ging es mit einem Flohmarkt, dann hat „ChalkyLove“ mit ihren Kreidekunstwerken begeistert und auch der Graffitikünstler Lou-Zeh, der auch auf der Bühne performte (Bild), war ein Höhepunkt. Am Nachmittag fanden weitere Live-Auftritte mit den Bands Overnoize, Witches & Dreams, Theon & Jonny und WhiteNoize statt. Ein ausführlicher Bericht folgt. Foto: Karl Aumiller

Simone Fritzmeier