Das Parkfest in Lauingen begeistert Familien trotz Hitze

Bei strahlendem Sonnenschein, wolkenlosem Himmel und 33 Grad sind am Sonntag in Lauingen kaum Menschen auf der Straße anzutreffen. Die Innenstadt ist zwar wie leer gefegt, aber nicht der Luitpoldhain direkt an der Donau. Hier veranstaltet die Stadtkapelle ihr Parkfest. Nach dem Start am Samstagabend lockt vor allem der Sonntagnachmittag mit seinem bunten Kinderprogramm die Leute in den schattigen Park, weshalb auch dieses Jahr zu Stoßzeiten wieder fast 900 Gäste auf dem Fest anzutreffen sind.

Auch deshalb ist Thomas Schadl, Vorsitzender der Stadtkapelle und einer der Organisatoren des Festes, zufrieden. „Bisher wurden alle Erwartungen erfüllt“, meint der 49-Jährige, auch wenn aufgrund der Hitze weniger los sei als letztes Jahr. Trotzdem könne man zwischen 300 und 500 Kinder und Jugendliche im Hain finden. Der Sonntagnachmittag sei vor allem für die kleinen Besucherinnen und Besucher ausgelegt. „Es gibt zwölf Stationen, an denen die Kinder Stempel sammeln können. Mit acht Stempeln kann man seine Stempelkarte dann abgeben und nimmt so an der Verlosung teil“, erklärt der Organisator.

Beim Spielmobil des Kreisjugendrings können sich die Kinder mit verschiedenen Spielen austoben.

Die Stationen seien aber nicht nur von der Stadtkapelle ausgerichtet, sondern in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und dem Roten Kreuz. „Sie brauchen Nachwuchs und wir auch“, sagt Schadl. Darum habe man sich zusammengetan und neben den verschiedenen Spielen auch eine Fahrzeugschau auf die Beine gestellt. „Die Gewinne für die Kinder sind von verschiedenen Firmen gesponsert worden, und leer ausgehen wird sowieso keiner, weil es immer auch einen Trostpreis gibt“, meint der 49-Jährige. Neben der Stempelkarten-Verlosung gibt es auch noch ein Gummientenrennen, bei dem jeder Teilnehmer eine von zehn Enten als seine Glücksente bestimmen kann. Gewinnt diese Ente dann das Rennen auf der vorbereiteten Strecke, die im Wassertretbecken beginnt, werden die Gewinne unter den Kindern verlost, die auf diese Ente gesetzt haben.

Bei den kleinen und großen Gästen kommt der Kindernachmittag sehr gut an

Besonders beliebt bei den kleinen Besuchern ist das Goldwaschen.

An den Stationen bekommen die Kinder immer wieder Süßigkeiten, Luftballons oder selbstgemachte Kettchen. So haben am Ende des Tages alle etwas, über das sie sich freuen, auch wenn sie bei der Verlosung leer ausgehen. Neben den Musikerinnen und Musikern auf der Bühne sind noch viele weitere Ehrenamtliche und Freunde des Vereins im Einsatz, um das Event zu bewältigen. „Klar steht die Vorstandschaft vorne dran, aber ohne die Hilfe von jedem einzelnen Mitglied der Stadtkapelle ist es unmöglich, ein derartiges Fest auf die Beine zu stellen“, betont Thomas Schadl. Dank der Einnahmen könne man den Mitgliedern dann auch etwas zurückgeben. So habe man zum Beispiel eine neue Tracht für alle Vereinsmitglieder finanziert.

Magdalena S. aus Höchstädt ist am Sonntagnachmittag mit ihrer vierjährigen Tochter auf dem Fest unterwegs. Sie finden, dass alles super organisiert ist. Von dem Fest habe sie über das Rote Kreuz erfahren und begeistert sei sie vor allem von den vielen Sitzmöglichkeiten und den ganzen Fahrzeugen der Feuerwehr und des Roten Kreuzes, die man sich hier genauer ansehen kann. „Da fühlt man sich auch direkt sicher“, meint die Höchstädterin. Einzig die Parkplatzsituation fand sie etwas ungünstig.

Bereits am Samstagabend lockt das Parkfest zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Auch Stephanie Tratzmiller aus Lauingen und ihr Sohn Toni sind begeistert. „Seit der Geburt von Toni sind wir jedes Jahr hier und jedes Jahr ist es sehr schön. Man merkt, dass sich viele Gedanken gemacht werden“, resümiert die Lauingerin. Auch nächstes Jahr wollen sie wieder dabei sein. Dass jedes Kind einen Preis bekommt und die Feuerwehr da ist, sei toll für die Kinder. Außerdem sei es im schattigen Luitpoldhain angenehm kühl. „Mittlerweile ist mehr los als noch vor drei Jahren“, findet Tratzmiller. Wahrscheinlich habe es sich rumgesprochen.