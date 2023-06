Das Parkfest läutet in Lauingen einen Sommer voller Feiern ein

Mit einem Umzug und dem Bieranstich feiert die Lauinger Stadtkapelle das Parkfest. Dabei fällt ein Vergleich mit Fronleichnam.

Die nächsten Wochenenden des Lauinger Terminkalenders sind prall gefüllt: Herzplatzfest, Musiknacht, City-Fest und viele mehr. Den Auftakt aber macht die Stadtkapelle Lauingen mit dem Parkfest im Luitpoldhain. Mit einem Umzug, vielen Fahnenabordnungen, einigen lokalen Politikern und der Unterstützung durch den Musikverein Haunsheim beginnt das Fest bei bester Stimmung. Eine Hoffnung der Bürgermeisterin für den Bieranstich erfüllt sich allerdings nicht.

Der Umzug führte vom Marktplatz zum Luitpoldhain. Foto: Silva Metschl

Beim Umzug sind einige lokale Politiker anwesend

"Das sind mehr Fahnen als an Fronleichnam", scherzt der gutgelaunte Thomas Schadl, 1. Vorsitzender der Lauinger Stadtkapelle. Zehn Anmeldungen habe er bekommen, darunter beispielsweise die Feuerwehr und Bürgerwehr Spielmannszug Lauingen. Doch nicht nur die Stadtkapelle Lauingen und die Abordnungen laufen den Umzug vom Marktplatz zum Luitpoldhain, auch viele Lokalpolitiker haben den Weg in die Stadt gefunden: Landrat Markus Müller, Landtagsabgeordneter Johann Häusler sowie Manuel Knoll, CSU-Kandidat der Landtagswahl für den Landkreis Dillingen, weitere Kreis- und Stadträte und Bürgermeisterin Katja Müller werden am Zielort angekommen vom Musikverein Haunsheim und einigen Besucherinnen und Besuchern bereits erwartet.

Viele Fahnenabordnungen begleiteten den Umzug. Foto: Silva Metschl

Der Bieranstich sorgt für Unterhaltung

Dort ist die Bürgermeisterin für den eröffnenden den Bieranstich verantwortlich. "Ich hoffe auf zwei Schläge", meint sie im Vorhinein lachend. Ein paar mehr werden es dann doch, auch wenn die Haunsheimer bereits nach zwei Schlägen den Tusch anstemmen. "Das Fass ist wohl leer", scherzt Schadl, als es nach einigen Schlägen mehr immer noch nicht klappt. Aber dann fließt das Bier doch. "Ich bin wohl ein bisschen aus der Übung", kommentiert Müller augenzwinkernd.

45 Bilder Das Parkfest im Lauinger Luitpoldhain startet mit einem Umzug Foto: Silva Metschl

Nachdem 1. Vorsitzender Schadl einige Willkommensworte spricht, richtet Landrat Markus Müller ebenfalls das Wort an die bereits anwesenden Besucherinnen und Besucher, deren Zahl minütlich steigt. "Unsere Heimat lebt von Menschen, die sich engagieren.", sagt er und führt weiter aus: "Unsere Heimat hat viel zu bieten, Lauingen hat viel zu bieten."





Die Kapelle hat aus dem letzten Jahr gelernt: Während damals weitere Tische aufgestellt werden mussten, sind dieses Jahr von vornherein mehr Sitzgelegenheiten geboten. Auch das vegetarische Angebot ist neu. Sonst ist alles wie gewohnt: "Warum etwas ändern, wenn es top war.", lacht Schadl. Etwa eineinhalb Tage dauerte der Aufbau, trotz kurzfristiger Schwierigkeiten hat alles geklappt. Gelohnt hat sich der Aufwand sichtlich: Die Stimmung ist bereits früh am Abend gut, aus allen Generationen sind Menschen da und immer wieder ist von den vielen Tischen Gelächter zu hören. Und das bis spät in die Nacht, als die Lauinger Stadtkapelle selbst aufspielt. Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst, Frühschoppen und Mittagessen. Der Nachmittag gehört schließlich den Familien, denn beim Parkfest ist für Buben und Mädchen viel Programm geboten.