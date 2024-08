Der FC Lauingen ist schon gut in Schuss

Die letzten Punktspielauftritte der Fußballer des FC Lauingen glichen eher denen zahmer Goldfische als gefährlichen Piranhas. In den letzten neun Partien der vergangenen Saison gab es lediglich fünf Punkte. Seit April sind die Mohrenstädter sieglos. Alle Aufstiegshoffnungen waren damit zunichtegemacht.

Es gibt reichlich Konkurrenz für Lauingen

Ein solcher Negativlauf darf sich aus Sicht des FCL nicht mehr wiederholen denn die Gelb-Schwarzen sind regelrecht umzingelt von starken Teams. Zu den Topteams gesellen sich noch die Bezirksliga-Absteiger FC Gundelfingen II und Glött. Der schöne Nebeneffekt sind die zahlreichen Derbys. Eines davon dürfen die Lauinger gleich am ersten Spieltag bestreiten, wenn am Samstag, 10. August (Anpfiff 17 Uhr), der SV Holzheim anreist.

Coach & Co.

Haris Tausend geht mit dem FCL in seine fünfte Saison als Trainer.

Hin & weg

Fünf Spieler stehen in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung. Während Daniel Müller und Waldemar Völker ihre Karriere beendeten, schlossen sich Oguzhan Baki, Venhar Neziri (beide Türk Gücü Lauingen) und Daniel Schaaf (BC Schretzheim) anderen Vereinen an. Als Zugänge stehen demgegenüber Abdulrazak Almuri (vom SV Neresheim), Michal Gere (aus der Slowakei), Marc Garmatter (Haunsheim) und Marcel Hander (SSV Dillingen) sowie acht (!) Spieler aus der eigenen Jugend (Danny Klose, Johannes Grandel, Nico Hohenstatter, Finn Rommel, Fatjon Gashi, Leon Rutkowski, Michael Weißbecker und Elias Schaaf) fest.

Glücks- und Sorgenkinder

Lauinger Teammanager Joachim Hauf ist deswegen auch hocherfreut: „Die sehr gute Jugendarbeit trägt Früchte. Alle spielen bei uns weiter, haben Potenzial und sind sehr engagiert. Auch die externen Neuzugänge passen charakterlich sehr gut zu uns.“ Luca Gerstmeir steht nach seinem Kreuzbandriss wieder zur Verfügung. Nach dem Abgang von Waldemar Völker und Daniel Müller muss sich die Defensive neu finden. Das geschieht in den Testspielen jedoch immer besser.

Test & Taktik

Die Bilanz der bisherigen Vorbereitung ist sehr bemerkenswert. Es stehen vier Siege und eine Niederlage zu Buche. Teils deutliche Erfolge gab es gegen Weißenhorn (4:2), Härtsfeld (6:2), Niederstotzingen-Rammingen (5:0) und Schretzheim (3:1). Nur gegen Ehingen/Ortlfingen hatte der FCL das Nachsehen (2:3). Im Sparkassenpokal schied man erst im Elfmeterschießen gegen Lokalrivalen TG Lauingen aus. Die Testspiele sind eindeutiger Beleg dafür, dass das Prunkstück des FCL die Offensive ist. Dort hat er, auch dank der Neuen, einige Optionen zu bieten.

Start & Ziel

Ein guter Start wie in der vergangenen Saison mit zwei Siegen würde den Ambitionen des FC Lauingen sehr gut in die Karten spielen. Angesichts der Ligastärke ist ein erneut erfolgreicher Auftakt mit den Spielen gegen Holzheim und Burgau aber bei Weitem kein Selbstläufer. Eine ähnliche Durststrecke wie am Ende der vergangenen Runde verzeiht diese Liga nicht. Rufen die Schwarz-Gelben aber die ganze Saison über ihr Potenzial ab, wird der Verein sein Saisonlied in Dur singen, nicht wieder in Moll.

Prognose

Der FCL hat sich sehr gut verstärkt, auch in der Breite, kann die Abgänge kompensieren und wirkte zuletzt in den Testspielen sehr stabil. Zudem stimmt die Mischung aus Jung und Alt. Konstanz zeigt der Verein mit Joachim Hauf und Haris Tausend sowie Andreas Glogger auf Funktionärs- und Trainerebene. Die Mannschaft schneidet mindestens so ab wie in der Saison 2023/24(Platz sechs). Bei optimalem Saisonverlauf „klopft“ Lauingen oben an.