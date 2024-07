Die Lauinger Mittelschule verabschiedet 41 Schüler

Aus der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule in Lauingen wurden 41 Schülerinnen und Schüler verabschiedet. Vergangene Woche endete der Schulalltag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Christuskirche und anschließender Entlassfeier in der Marienweghalle. Die letzten gemeinsamen Spuren als Klassengemeinschaft im Gottesdienst hinterließen mit den Schülern Pfarrreferent René Stiefenhofer, Pfarrerin Andrea Diederich und die Religionslehrer Tabea Till und David Grossmann. Alle ermutigten die Schülerinnen und Schüler von nun an, selbst ihre individuellen Spuren zu hinterlassen. Ein ukrainisches Lied, stimmungsvoll vorgetragen von David Toneian, stimmte die Festgemeinschaft auf den besonderen Abend in der Schule ein.

Konrektor Manuel Hönicke begrüßte alle Abschlussschüler, Lehrer, Gäste und Ehrengäste: Schulamtsdirektorin Beate Bschorr-Staimer, den dritten Bürgermeister Dietmar Bulling und die Elternbeiräte mit der scheidenden Vorsitzenden Angelika Hanel. „Teamplayer - wir freuen uns, euch als solche nun zu entlassen“, bemerkte Rektorin Josefa Strehle mit Rückblick auf die EM und die Schulzeit der Jugendlichen. Toleranz, Geduld, Hilfsbereitschaft, Resilienz, Freude beim Tun und gutes Miteinander wünschte sie den Absolventen auch für ihre zukünftigen „Teams der verschiedenen Art“. Ob als Industriemechaniker, zahnmedizinische Fachangestellte, Pflegekraft, Kfz-Mechatroniker, Konstruktionsmechaniker im Betrieb, Elektriker oder Hörakustikerin, in der Berufsschule Lauingen, der Bundeswehr oder auch auf einer Fachoberschule. „Eure zukünftigen Arbeitgeber können sich glücklich schätzen, euch als Teamplayer zu gewinnen“, lobte die Schulleitung.

„Es fällt nichts vom Himmel“, sagt der Dritte Bürgermeister

Insgesamt halten 79 Prozent das Qualizeugnis in der Hand. Den mittleren Abschluss bestanden sogar 94 Prozent. „Behaltet Euch den Teamgeist, verschanzt Euch nicht in digitalen Scheinwelten, sondern stellt Eitelkeiten und Privatagenden zurück und steht füreinander ein“, gab Josefa Strehle den jungen Menschen mit auf den Weg. „Ohne Fleiß kein Preis“, erinnerte sich Dritter Bürgermeister Dietmar Bulling an seine eigene Schulzeit. Die lange gemeinsame Reise mit den Mitschülern und es mit viel Kraft und Durchhaltevermögen endlich geschafft zu haben, hatte er noch gut in Erinnerung. Er appellierte an die Abschlussschüler, auch weiterhin Anstrengungen für das Zurechtkommen in Kauf zu nehmen, denn „Es fällt nichts vom Himmel“, betonte er.

Elternbeiratsvorsitzende Angelika Hanel dankte allen „Begleitern“ der Kinder auf dem Weg zum Abschluss. „Das Leben ist eine Reise aus Herausforderungen und Chancen“, meinte sie, „Habt auch den Mut, Fehler zu machen und daraus zu lernen.“ Ein fröhliches Musikstück des Schülerchors der Klasse 6b unter Leitung von Lehrerin Elena Schmid leitete die Ehrung der Schülersprecher, Schülerfirma, SMV, Tutoren und der Jahrgangsbesten ein. Nach den Ansprachen der Klassenlehrkräfte Emre Kaya und Udo Nestmann ehrten die Klassensprecher der Abschlussklassen ihre Klassenleiter mit rührenden Reden. Mit Zeugnisübergabe bei Klaviermusik endete die Abschlussfeier. Ein Buffet hatten die Schüler der SMV unter Anleitung der Lehrerin Monika Biber in der Zwischenzeit aufgedeckt. (AZ)