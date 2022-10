Die Lauinger Stadtverwaltung setzt auf Fahrrad-Leasing

Dienstrad statt Dienstauto: Wer bei der Stadt Lauingen arbeitet, kann einen Bike-Leasing-Service nutzen und ein Rad mieten.

Die Lauinger Stadtverwaltung sattelt um: Seit diesem Frühjahr können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt das neue Angebot des Unternehmens Bikeleasing-Service nutzen und sich ein eigenes Fahrrad mieten. Ins Rollen kam das Projekt laut Pressemitteilung durch Nachfragen aus der Belegschaft. Daraufhin nahmen Personalbüro und Personalvertretung die Marktrecherche rund um Diensträder auf. „Acht Personen haben inzwischen ein Dienstrad, private Nutzung ist inklusive“, berichtet Personalratsvorsitzende Silvia Weber.

Anne Bärthe, Leiterin des Kinderhauses Kurlandstraße, ist eine der ersten Nutzerinnen. Ihr Cityrad mit E-Antrieb zieht einen Anhänger für zwei Kinder samt Fahrradaufhängung für ein Kinderrad. Da kommen voll beladen rasch 40 Kilogramm zusammen. „Läuft alles prima, die Mobilität per Rad ist innerstädtisch schneller als mit dem Auto“, so Anne Bärthe in der Pressemitteilung. Sie hat bereits über 600 Kilometer mit dem neuen Rad zurückgelegt. Auch ihre Kollegen Karin Thomas und Frank Goller treten in die Pedale, beide haben sich für E-Mountainbikes entschieden.

Eine der Lieblingstouren von Thomas geht Richtung Gundelfingen und weiter nach Haunsheim. Familienmitglieder dürfen das neue Rad auch nutzen, „mein Ehemann Franz ist während der diesjährigen Aktion Stadtradeln 570 Radkilometer für das Handball-Team geradelt“, sagt die Leiterin der Kinderkrippe am Bahnhof. Goller, Hausmeister der Mittelschule, hat das Radeln für sich und damit den Landkreis neu entdeckt. Er wünscht sich eine Ausweitung des Dienstrad-Programms. „Ein zweites E-Bike für Familienmitglieder wäre schön“, der Meinung ist auch Karin Thomas.

Lauingen will fahrradfreundliche Kommune werden

36 Monate wird das Lauinger Dienstrad geleast, zur Auswahl steht ein hochwertiges Wunschrad ohne Markenbindung, vom E-Bike bis zum Rennrad. Danach folgt der Kauf zum Restwert oder die Rückgabe. Die monatlichen Leasingraten werden mit dem Gehalt als Sachbezug verrechnet. Pakete für Versicherung und Verschleiß sind optional buchbar und selbst zu bezahlen. Alles funktioniert per App oder online am Computer. Leasing-Partner vor Ort sind die beiden Radfachhändler Radhaus Lauingen sowie Bike & Tec.

„Eine fahrradfreundliche Kommune werden, hin zu mehr Klimaneutralität, das ist unser Ziel“, sagt Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller zum Bikeleasing. Das Dienstrad statt Dienstauto ist ein weiterer Baustein auf dem Weg dahin, zusätzlich zu den Aktionen 2022: Stadtradeln und die Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK). (AZ)

