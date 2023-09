Lauingen

07:30 Uhr

Die Realschule in Lauingen bekommt einen schöneren Sportplatz

Der Hartplatz an der Donau-Realschule in Lauingen soll erneuert werden.

Plus Schülerinnen und Schüler können den Allwetterplatz seit zwei Jahren nicht benutzen, weil er so kaputt ist. Jetzt wird er erneuert.

Von Jonathan Mayer

Sportunterricht im Freien – für die meisten Schülerinnen und Schüler ist das eine willkommene Abwechslung zum trägen Alltag im Schulhaus. Die Kinder und Jugendlichen der Donau-Realschule in Lauingen allerdings haben da Pech. Für sie ist der Unterricht draußen nur eingeschränkt möglich. Denn der Hartplatz ist 50 Jahre alt – und so kaputt, dass man ihn nicht mehr benutzen kann. Er ist seit zwei Jahren gesperrt.

Die Schule stellt das vor eine Herausforderung: Abseits vom Hartplatz gibt es nur eine Einfachturnhalle, Mädchen und Jungs werden im Sportunterricht bekanntermaßen getrennt. Im Winter geht die eine Gruppe in den Schwimmunterricht, die andere in die Halle, erklärt Schulleiter Peter Hüttl gegenüber unserer Redaktion. Und im Sommer? "Unsere Lehrer werden da halt kreativ." Seit einiger Zeit verfügt die Schule über einen Pool an Fahrrädern, der genutzt wird. Auch der Rasenplatz im hinteren Bereich und ein kleiner, nicht ganz unbrauchbarer Teil des Hartplatzes, wird genutzt – letzterer etwa für Technikübungen im Basketball. Richtiger Schulsport sieht aber anders aus. Das alles funktioniere aktuell, weil sich die Lehrkräfte gut absprächen. Hüttl betont: "Wir sind froh, wenn der Platz gemacht wird."

