Lauingen

Die Winterschwimmer wagen sich in die Kälte des Auwaldsees

Zu neunt stiegen die Lauinger Winterschwimmer am Sonntag in den Auwaldsee.

Plus Marion Gruber ist nicht mehr allein. Auch andere steigen jetzt regelmäßig ins kalte Wasser. Was treibt sie an? Ein Besuch vor Ort in Lauingen.

Von Jonathan Mayer

Draußen, am Ufer des Auwaldsees, hat es um die null Grad. Leichter Schneefall setzt ein. Doch die Winterschwimmer hält das nicht auf, im Gegenteil. Das widrige Wetter motiviert den ein oder anderen sogar, ins kalte Wasser zu steigen. Claudia Gratzl-Schnalzger aus Gundelfingen stapft in Richtung Wasser und hält ein Thermometer rein. "5,2 Grad", verkündet sie. Ein anderer Teilnehmer ergänzt: "Also fünf Minuten." Alle machen sich bereit, ziehen ihre Jacken und Hosen aus – und schon stehen sie im Wasser.

Schon vor dem Bad im kalten Wasser ist die Freude groß. Foto: Jonathan Mayer

Nur in Badehose steigen sie in den Auwaldsee

Neun Personen haben sich an diesem Sonntag am DLRG-Häuschen am Auwaldsee getroffen, um gemeinsam ins eisige Nass zu steigen. Gegründet hat die Gruppe die Lauingerin Marion Gruber. Sie hatte es selbst einmal ausprobiert – und bald wurde aus ihrem Selbstversuch ein neues Hobby. Zweimal pro Woche, so ihr Ziel, badet sie im kalten Wasser. Denn das tue ihr gut und es härte ab. "Es muss aber nicht immer jeder dabei sein", betont Gruber. Bei der Gruppe gehe es um den Spaß an der Sache. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sonntag, sagt sie, haben sich auf einen Bericht unserer Zeitung hin bei ihr gemeldet. In einer Whatsapp-Gruppe spreche man sich dann wegen der Termine ab.

