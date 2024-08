Dieb flieht nach versuchtem Ladendiebstahl

Am vergangenen Dienstag ist es in einem Verbrauchermarkt in Lauingen zu einem versuchten Ladendiebstahl gekommen, der durch einen Mitarbeiter des Ladens verhindert werden konnte. Laut Angaben der Polizei versuchte der Dieb, Ware in einem Rucksack aus dem Markt zu stehlen. Dies wurde jedoch vom Personal beobachtet. Als ein Mitarbeiter einschritt, um den Diebstahl zu verhindern, floh der Unbekannte. Den Rucksack samt Wareninhalt von 1200 Euro ließ er zurück. Die Polizei Dillingen leitete Ermittlungen wegen versuchten Ladendiebstahls gegen unbekannt ein.

