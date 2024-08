Autofahrerin übersieht Kraftradfahrer im Kreisel in Lauingen

Beim Kreisverkehr zwischen Lauingen und Dillingen kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad. Gegen 20.25 Uhr war eine 23-Jährige mit ihrem Pkw zunächst auf der Straße 2025 unterwegs und wollte über den Kreisverkehr „Mausfalle“ weiter nach Dillingen fahren. Am Kreisverkehr musste sie verkehrsbedingt anhalten. Als sie kurz darauf in den Kreisverkehr hineinfuhr, übersah sie einen 19-jährigen Kradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand.

Fahrlässige Körperverletzung

Es kam zum Zusammenstoß zwischen Kraftrad und Pkw. Infolgedessen kam es zum Sturz des 19-Jährigen, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Dillingen verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 6000 Euro. Gegen die 23-jährige Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)