Radfahrer verletzt sich nach Sturz in Dillingen schwer

Eine 82-jährige Pedelec-Fahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt, der sich am Donnerstagnachmittag in Lauingen ereignete. Gegen 16.40 Uhr befuhr die Seniorin mit ihrem Fahrrad den Rad- und Gehweg der Dillinger Straße stadtauswärts. Aus der Bahnerstraße fuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Transporters auf die Dillinger Straße aus. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen Transporter und Pedelec. Die 82-Jährige stürzte vom Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Ins Dillinger Krankenhaus gebracht

Zu einem weiteren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag in Dillingen gekommen. Ein 75-jähriger Fahrradfahrer zog sich schwerere Verletzungen zu. Gegen 17.15 Uhr befuhr der Mann die Hans-Geiger-Straße in Dillingen und stürzte alleinbeteiligt. Er erlitt schwerere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)