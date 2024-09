Zwei Verletzte bei Unfällen in Lauingen und Dillingen

Zu einem Unfall ist es am Montagnachmittag in Lauingen gekommen. Ein 73-Jähriger stürzte von seinem E-Bike und wurde dabei verletzt. Der Unfall passierte gegen 15.45 Uhr. Der 73-Jährige war mit seinem E-Bike in der Ludwigsau in Richtung Staatsstraße 2025 unterwegs und kam laut Polizeibericht alleinbeteiligt von der Straße ab. Der Mann stürzte in den Grünstreifen, erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Fußgänger übersieht in Dillingen einen elektrischen Fahrstuhl

Verletzt wurde auch ein 64-jähriger Fußgänger am Montagnachmittag in Dillingen bei einem Verkehrsunfall. Gegen 16.10 Uhr hatte der Mann zu Fuß die Große Allee überquert. Dabei übersah der Mann nach Angaben der Polizei einen von links kommenden elektrischen Krankenfahrstuhls, den ein 85-Jähriger steuert. Der Senior fuhr über den Fuß des 64-Jährigen. Dieser erlitt leichte Verletzungen und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. (AZ)