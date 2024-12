Dillinger Straße in Lauingen wieder beidseitig befahrbar

Ein Nadelöhr ist in Lauingen beseitigt. Der Verkehr in der Dillinger Straße rollt nach dem vorläufigen Abschluss der Asphaltierungsarbeiten am neuen Kreisverkehr im Osten der Stadt seit Freitag wieder in beide Richtungen.

In der Dillinger Straße wird seit Oktober auf Höhe des künftigen Baumarkts ein neuer Kreisverkehr gebaut. Deshalb waren zuletzt der Fahrstreifen sowie der Radweg stadteinwärts gesperrt. Autos durften offiziell nur noch in Richtung Dillingen fahren. In den Wochen danach kam es zu teils chaotischen Zuständen, einige Autofahrer hielten sich nicht an die Sperrung und fuhren auf der linken Straßenseite stadteinwärts, entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung.

Der Kreisverkehr auf Höhe des künftigen Baumarkts in der Dillinger Straße in Lauingen ist zur Hälfte fertiggestellt. Foto: Jonathan Mayer

Jetzt ist die Hälfte des Kreisels fertig. Wer in Richtung Lauingen unterwegs ist, fährt nun am neuen Kreisverkehr einen Halbkreis, in Richtung Dillingen geht es wie gewohnt geradeaus weiter. So soll es bis Februar bleiben. Dann beginnen die Arbeiten an der anderen Hälfte des Kreisverkehrs, erläuterte Bürgermeisterin Katja Müller jüngst im Gespräch mit unserer Redaktion. Entsprechend wird es dann auch eine neue Verkehrsregelung geben. Bei den Bauarbeiten, so Müller, sei man auch von der Witterung abhängig. Das Ziel ist laut Mitteilung der Bürgermeisterin, den Kreisel im April oder Mai fertigzustellen. (mayjo, bv)