Donau-Realschule Lauingen erhält zwei Auszeichnungen

Im vergangenen Schuljahr engagierten sich Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte der Donau-Realschule Lauingen sehr, sodass der Schule gleich zwei Siegel verliehen wurden. Zum einen wurde die Realschule mit dem FairTrade-Siegel ausgezeichnet, das deutlich machen soll, dass wichtige Inhalte des fairen Handels sowie die Auswirkungen auf Menschen und Umwelt im Unterricht thematisiert werden. Daneben werden FairTrade-Artikel während der Pause verkauft und Aktionen in Zusammenarbeit mit der SMV veranstaltet. Somit ist die Donau-Realschule laut Pressemitteilung die erste Schule in Lauingen, die als FairTrade-School ausgezeichnet wurde. Sie unterstützt so die Stadt auf dem Weg zur FairTrade-Town.

Aus alten Materialien eine Sitzbank kreiert

Zum anderen wurde die Donau-Realschule als Partnerschule der Verbraucherbildung Bayern ausgezeichnet, da hierbei zwei ganz besondere Projekte im Vordergrund standen. Im vergangenen Schuljahr stand die Projektpräsentation der 9. Klassen unter dem Motto der Verbraucherbildung, insbesondere der Fast Fashion sowie der Nachhaltigkeit. Dabei kreierte eine Gruppe aus alten Materialien eine Sitzbank für das Schulgebäude. Eine weitere Gruppe baute einen alten Kleiderschrank zu einer Fast-Fashion-Station um, in der nicht mehr benötigte Kleidung abgelegt und neue entnommen werden kann, um dem Überkonsum entgegenzuwirken. Diese beiden Projekte kamen bei der Jury des Verbraucherservices Bayern so gut an, sodass die Donau-Realschule diese zweite Auszeichnung erhielt.

Icon Vergrößern Die Fast-Fashion-Station, die von Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Projektpräsentation erstellt wurde. Foto: Stephan Kraus-Tofalvi Icon Schließen Schließen Die Fast-Fashion-Station, die von Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Projektpräsentation erstellt wurde. Foto: Stephan Kraus-Tofalvi

Die Schulgemeinschaft ist laut Pressemitteilung sehr stolz auf das Engagement der Schülerinnen und Schüler und freut sich auf weitere Zusammenarbeit, um sich auch in Zukunft weiterhin zertifizieren zu lassen. (AZ)