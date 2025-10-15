Drogeriemarkt DM eröffnet bald in Lauingen

Montagmorgen sind am ehemaligen Möbelhaus Streit im Lauinger Osten noch Bauarbeiter beschäftigt. Ein Bagger fährt vor dem Gebäude auf und ab, Absperrungen verhindern das Durchkommen. In dem linken Gebäudeteil gehen Bauarbeiter ein und aus, rechts sieht es schon fertiger aus: Durch den gläsernen Eingang der künftigen DM-Filiale sind Mitarbeiterinnen zu sehen, die Regale auffüllen. Es ist offensichtlich: Lange wird es bis zur Eröffnung nicht mehr dauern.

Seit Anfang des Jahres ist bekannt, was aus dem Gebäude werden soll, das schon so viele Namen hatte: Einst war es das Möbelhaus Streit, später das Schwaben-Center, dann kam darin eine Filiale des Sonderpostenhändlers Thomas Philipps unter. Nach dessen Schließung war lange nicht klar, was aus dem Gebäude werden solle. Zwischenzeitlich gab es Überlegungen, es als Lagerhalle „herunterzuwirtschaften“. Doch es kam anders.

DM in Lauingen erhält das neue Ladendesign

Ins Gebäude wird neben DM auch der Getränkehändler Trinkgut einziehen, der zu Edeka gehört. In den vergangenen Monaten wurde das ehemalige Möbelhaus rundum saniert, inklusive der Fassade, die jetzt in Schwarz und Gelb daherkommt. Die Farben passen zu Lauingen, sind aber auf Wunsch von Trinkgut und DM gewählt, wie der Eigentümer der Immobilie, Jürgen Baumgärtner, sagt. Er sprach im Frühjahr von Investitionen in Höhe von rund zwei Millionen Euro.

Auf Anfrage heißt es bei DM, die 690 Quadratmeter große Filiale an der Dillinger Straße werde am Montag, 3. November, eröffnen. Also in drei Wochen. 19 Personen werden dort arbeiten. Auch werde der Markt mit dem neuen Ladendesign ausgestattet: Es wird zwei Selbstbedienungskassen geben, einen „Beauty-Inspirationstisch“, auf dem Duft- und Kosmetiktrends präsentiert werden, einen Fotobereich mit Möbeln in Holzoptik, sowie die bekannten Services.

Trinkgut wird wohl erst nach DM einziehen

Trinkgut wird laut Baumgärtner etwas später eröffnen. Er rechnet mit Mitte bis Ende November. Aktuell würden die Parkplätze erneuert, spätestens kommende Woche soll die Fläche asphaltiert werden. Angesprochen auf den Zeitplan spricht er von einer „Punktlandung“. Baumgärtner ist zufrieden. Nur der Genehmigungsprozess habe lange gedauert. „Sonst hätten die Läden schon seit einem halben Jahr auf“, meint er.

Der letzte bisherige Mieter, der Gebrauchtwarenmarkt Preisfuchs, der im oberen Stockwerk untergekommen war, ist seit einigen Monaten weg, die ehemaligen Verkaufsflächen laut Baumgärtner entkernt. Aktuell gebe es für die Räume keine konkreten Pläne. Baumgärtner kann sich Büroflächen vorstellen. Die Fassade sei so konzipiert, dass Glaselemente eingefügt werden können. „Da hat man einen schönen Blick über Lauingen und die Donau-Auen.“