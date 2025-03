Ei, ei, ei: Das XXL-Osternest wird wieder in Lauingen aufgebaut

Es ist wieder so weit: Das weltweit größte Osternest kann vom 12. bis 27. April auf dem Lauinger Marktplatz estaunt werden. Organisiert wird das Ganze bereits zum zwölften Mal vom Verein „Kulturmarkt Lauingen“, der immer noch den Weltrekord für das „größte Osternest der Welt“ innehält. Mit einer Fläche von etwa 235 Quadratmetern hat das Nest einen Durchmesser von 19 Metern. Dieses Riesennest besteht aus insgesamt zwei Tonnen Baumschnitt, der ringförmig mit hohem Arbeitsaufwand aufgeschichtet wird. Das gigantische Nest wird dann mit 75.000 bemalten kleineren und mittleren Plastikeiern gefüllt. Fünf gewaltige Betoneier bilden den Höhepunkt des Nestes. Jedes Ei ist 2,20 Meter hoch und 3,20 m lang und wiegt etwa 200 Kilogramm. Alles Unikate, die von Künstlern aus Gundelfingen, Dillingen, Höchstädt, Wertingen und Lauingen gestaltet wurden.

Auch der Osterhase besucht die Lauinger

Unter dem Motto „Spiel, Spaß und bunte Aktionen für Lauinger Familien, Kinder und Jugendliche“ wird in diesem Jahr am Wochenende auf dem Marktplatz ein vielfältiges Rahmenprogramm angeboten. In Kooperation mit der sozialen Stadt, verschiedenen Lauinger Vereinen und freiwilligen Helfern werden Bastelaktionen, kreatives Gestalten, Kinderschminken sowie ein Menschen-Kickerturnier angeboten. Freuen können sich die jüngeren Kinder auf den Besuch von zwei verkleideten Osterhasen, die am ersten Wochenende kleine Geschenke überreichen werden. Am Marktsonntag lädt Max Manshardt Kinder zum Musizieren auf dem Marktplatz ein. Auch Alpakas der Familie Wedelek können an diesem Tag auf dem Lauinger Marktplatz direkt neben dem Osternest bestaunt werden. Für Essen und Trinken ist während des Ausstellungszeitraums gesorgt.

Busunternehmen und Reisegruppen, die beabsichtigen, das weltgrößte Osternest in Lauingen zu besuchen, werden gebeten, sich rechtzeitig bei der Stadtverwaltung anzumelden: Telefon 09072/998132 oder E-Mail: mueller@lauingen.de. Ein Highlight ist sicherlich ein Blick vom Schimmelturm auf das weltgrößte Osternest. Für die Turmbesteigung kann der Schlüssel während der Geschäftszeiten im Bürgerbüro des Rathauses sowie am Wochenende jeweils bis Sonntag um 18 Uhr im Genießer-Hotel Lodner abgeholt werden. (AZ)