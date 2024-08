Ein buntes Programm im Luitpoldhain in Lauingen

In Lauingen steigt an diesem Wochenende das Parkfest im Luitpoldhain. Los geht es am Samstag, 3. August, um 17.45 Uhr mit einem Umzug vom Marktplatz zum Veranstaltungsort. Dort eröffnet Bürgermeisterin Katja Müller die Feierlichkeiten mit dem Bieranstich. Eigentlich hätten die Veranstalter, die Lauinger Stadtkapelle, schon vor einigen Wochen feiern wollen, doch das Hochwasser machte ihnen einen Strich durch die Rechnung, sagt der Vereinsvorsitzende Thomas Schadl. Denn der Luitpoldhain war komplett überflutet.

„Es war nicht sicher, dass der Boden so weit trocknet, dass man beim Fest trockene Füße hat“, erklärt er. Zudem hätte sich der Aufbau schwierig gestaltet, denn für die Stände und andere schwere Gegenstände kommen Gabelstapler zum Einsatz. Eine Woche vor dem Termin begutachteten die Verantwortlichen den Park an der Donau. Das Ergebnis: Der Boden war zu nass. „Dass wir das Parkfest verschoben haben, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung“, sagt Schadl.

Lauingen bereitet sich auf das verspätete Parkfest vor

Allerdings gibt es noch Feinde, die stark vom Hochwasser profitiert haben: Stechmücken. Und die gibt es jetzt im Luitpoldhain zuhauf. Schadl sagt aber: „Dadurch, dass es jetzt so warm war, halten sich die Mücken einigermaßen im Zaum.“ Trotzdem rät er Gästen, für den Schutz vor den Tierchen zu sorgen. Wer das vergisst, könne auf Schutzmittel vor Ort zurückgreifen, die die Veranstalter zur Verfügung stellen werden.

Am Samstag steht ein gemütlicher Abend mit der Musikkapelle Zöschingen und der Stadtkapelle Lauingen auf dem Plan. Am zweiten Festtag, Sonntag, 4. August, beginnt vormittags um 10 Uhr der Familiengottesdienst mit blasmusikalischer Untermalung, ab 13 Uhr beginnt der Kinderspielnachmittag mit Entenangeln, Schminken und zahlreichen weiteren Aktivitäten. Um 16.30 Uhr werden die Preise an Teilnehmerinnen und Teilnehmer verlost, die an den Stationen genügend Stempel gesammelt haben.