Lauingen

vor 33 Min.

Ein Jahr T-Club in Lauingen: Lohnt sich die Disco?

An Spitzentagen haben bis zu 2600 Menschen im T-Club in Lauingen gefeiert. Am Wochenende vor einem Jahr hat die Disco eröffnet.

Plus Peter Hitzler hat nicht nur viel Mut bewiesen, sondern auch jede Menge investiert – Geld und Zeit. Am Samstag wird große Geburtstagsparty im Club gefeiert.

Von Simone Fritzmeier

Da muss Peter Hitzler nicht lange überlegen. "Einen vollen Laden", sagt er. Das wünscht er sich zum Geburtstag. Für die große Party am kommenden Samstag, 16. Dezember, ist auf jeden Fall alles vorbereitet. Genau ein Jahr ist es dann schon her, dass Hitzler seinen T-Club in Lauingen eröffnet hat. Er hat den Schritt gewagt, das frühere Empire übernommen und damit wieder einen Party-Mittelpunkt in der Region geschaffen. Mit Erfolg? "Über Geld spricht man nicht", sagt er lachend, nur so viel: "Würde ich jeden Monat draufzahlen, würde ich es nicht machen. Ich bereue den Schritt definitiv nicht. Das Jahr ging ruckzuck vorbei und wir machen mit Vollgas weiter", so Hitzler.

Inhaber der Dillinger Tischmacher-Fahrschule

Die Gerüchteküche vor mehr als einem Jahr hatte gewaltig gebrodelt. Als bekannt wurde, dass sich Hitzler, Inhaber der Tischmacher-Fahrschule in Dillingen, mit Ansgar Wahl, dem langjährigen Bierbrunnen-Chef in Lauingen, zusammentut und das frühere Empire wieder eröffnet, haben die beiden eine echte Bombe platzen lassen. Zuletzt war die Disco im Lauinger Industriegebiet unter dem Namen Evergreen geöffnet. Seit 17. Dezember 2022 wird jetzt im T-Club gefeiert - das T steht für Tischmacher, Club für das neue Image, das sich die beiden überlegt haben. Hitzler ist der Inhaber, Wahl Betriebsleiter. Rund 120 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind rund um den T-Club beschäftigt. "Ich bin immer noch derselbe, aber natürlich hat es mich verändert, mehr aber mein Mindset", sagt der Chef. Allein die Verantwortung für das Personal erfordere neue Herangehensweisen, zudem habe er mit der Party-Szene Neuland betreten. "Aber man wächst da rein und wir machen genauso weiter", sagt er.

