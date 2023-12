Ein Mann fasziniert mit Fotos und Berichten aus der Lauinger Bombennacht

Von Jonathan Mayer - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Otto Wagners Vorträge zur Bombardierung lockten Hunderte Zuhörer an. Ein Gespräch über ergreifende Berichte und die Faszination über jene verhängnisvolle Nacht.

"Kaum an der Landwirtschaftsschule angekommen, erfolgte überraschend schnell der dritte Angriff. Ich konnte mich gerade noch in den Hausflur der Landwirtschaftsschule retten, als schon die Sprengbomben in den Königsgarten und Umgebung fielen. Brandbomben regnete es förmlich. Rings um uns brannte alles. Straßen und Gärten lagen voll von brennenden Bomben." – Truppführer Hitzler

Diese Zeilen stammen aus dem Jahr 1941 und beschreiben die Ereignisse aus der Nacht vom 12. Oktober. Geschrieben hat sie ein Feuerwehrmann, der in jener Nacht gegen die Flammen am Boden kämpfte, während in der Luft Bomber der britischen Royal Air Force über Lauingen donnerten und Teile der Stadt in Schutt und Asche legten. Etwa 45 Häuser wurden zerstört, 47 beschädigt. Vier Menschen starben. Auch Jahrzehnte nach der Bombardierung ist das Interesse daran groß. Otto Wagner ist einer von denen, die jene Nacht nicht loslässt. Er hat sich tief in die Geschichte eingearbeitet, Berichte und Fotos gesammelt, Zeitzeugen abtelefoniert. Seine Vorträge haben zuletzt mehr als 300 Menschen besucht. Doch was fasziniert die Menschen noch 2023 so daran?

