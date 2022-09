Lauingen

Ein neues Team leitet das Lauinger Albertus-Gymnasium

Das Heft "Wissenswertes für unsere Einsteiger" hilft Jochen Schwarzmann (rechts) und Joachim Weishaupt durch ihre Anfangszeit als Rekorenteam am Lauinger Albertus-Gymnasium. Das Bild entstand in einem der neuen Physik-Räume.

Plus Jochen Schwarzmann und Joachim Weishaupt bilden die neue Schulleitung am AGL. Für sie steht die Gemeinschaft an der Schule im Vordergrund.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Nein, bis vor einigen Monaten kannten sich Jochen Schwarzmann und Joachim Weishaupt noch nicht - auch wenn man meinen könnte, die beiden seien alte Bekannte. "Wir waren uns gleich sympathisch", erzählt Weishaupt vom ersten Telefonat. Und Schwarzmann ergänzt: "Wir haben uns sofort als Team gefühlt." Schwarzmann ist der neue Schulleiter des Lauinger Albertus-Gymnasiums, Weishaupt sein Stellvertreter. Nach zweieinhalb Jahren Corona wollen sie die Schule gemeinsam wieder voranbringen.

