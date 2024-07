Ein Ort gegen die Einsamkeit: Das betreute Wohnen in Lauingen

Es ist ein Ort gegen die Einsamkeit. Viele Menschen ziehen hierher, nachdem der Partner oder die Partnerin gestorben ist. Die meisten finden hier ein neues Zuhause, seit 25 Jahren. 1999 wurde das betreute Wohnen am Oberanger in Lauingen gegründet, als Erstes seiner Art im Landkreis. Doris Rauscher ist die Geschäftsführerin der Hausverwaltung und war von Anfang an dabei: „Das ist mein viertes Kind“, sagt sie und lacht. Einen anderen Job möchte sie nicht: „Ich lerne hier eine Vielfalt an Menschen kennen, das beflügelt einen, immer wiederzukommen.“

Die Bewohner haben eine eigene Wohnung, und ein Notfalltelefon

Das betreute Wohnen ist eine Übergangslösung für Menschen, die nicht mehr alleine leben können oder wollen, aber keine komplette Betreuung wie in einem Pflegeheim benötigen. Einziehen darf nur, wer mindestens 60 Jahre alt ist oder ein gesundheitliches Handicap hat. Die zu vermietenden Wohnungen sind zwischen 47 und 79 Quadratmetern groß und können eigenständig eingerichtet werden. Alle sind barrierefrei, auch in die Dusche kann man mit einem Rollator fahren. Die Wohnungen – allesamt mit Balkon – sind einzeln verkauft, werden also von Privatleuten an die Senioren vermietet: „Typischerweise kosten sie zwischen neun und elf Euro pro Quadratmeter“, erklärt Rauscher. Hinzu kommt eine Grundpauschale von 53 Euro: Davon wird das Notruftelefon sowie ein Grunddienst bezahlt, der wöchentlich bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern klopft, sich nach deren Befinden erkundigt und bei Problemen hilft: von Fahrdiensten bis zur Unterstützung bei Anträgen.

Icon Vergrößern Von den sonnigen Balkonen hat man einen schönen Blick auf den Garten und den Teich. Foto: Michael Stelzl Icon Schließen Schließen Von den sonnigen Balkonen hat man einen schönen Blick auf den Garten und den Teich. Foto: Michael Stelzl

27 Menschen leben aktuell im betreuten Wohnen am Oberanger in Lauingen, die meisten gehen auf die 80 Jahre zu oder sind darüber schon hinaus. Das Konzept ist beliebt, die Warteliste sei immer voll, erklärt Rauscher. Manche bleiben nur wenige Monate, andere länger. „Eine Frau lebt bereits seit 23 Jahren hier“, erzählt Rauscher. Das Leben in dem Haus ist deutlich selbstbestimmter als in einem Pflegeheim. Sofern möglich, bestreiten die Menschen ihren eigenen Alltag, kochen, gehen einkaufen. Hinzu kommen die Gemeinschaftsaktivitäten. Manches wird fest angeboten, wie etwa ein gemeinschaftliches Frühstück alle zwei Wochen. Aber viele Gruppen finden sich, etwa zum Kartenspielen: „Wir spielen immer gemeinsam Rommé, und dann gehen wir vom Einsatz gemeinsam essen“, erzählt eine Bewohnerin. Andere engagieren sich auch für die Gemeinschaft, schmücken das Haus mit Blumen, kochen für die anderen Bewohner oder dekorieren für Feiern. „Diese Wohnform rettet viele vor dem alleine sein“, erklärt Rauscher.

Supermarkt, Drogerie und Arzt: Für die Bewohner ist alles fußläufig erreichbar

Manche Menschen verlieben sich hier auch noch einmal neu: „Wir hatten mal eine Frau, die fast nichts mehr sehen konnte, aber gerne Fahrrad gefahren ist. Im Haus hatte sie einen Mann kennengelernt, der dann ein Tandem gekauft hat, auf dem sie dann gemeinsam fahren konnten“, erzählt Rauscher. Die Menschen, die hier leben, sind an einem ähnlichen Punkt in ihrem Leben, das verbinde. Man könne sich über den Alltag austauschen und findet Gemeinschaft, führt die Hausverwalterin fort. Das Haus liegt im Zentrum Lauingens. Supermarkt, Metzgerei, Drogeriemarkt: Alles ist für die Bewohnerinnen und Bewohner fußläufig erreichbar. Auch eine Bushaltestelle ist um die Ecke, das macht die Menschen mobiler.

Das Haus wurde in den 1990er-Jahren mit dem Konzept des betreuten Wohnens vom Lauinger Architekten Alfred Hitzler geplant und entwickelt. Der Bauträger ist jedoch im Anschluss pleitegegangen. „Vieles war ein Versuch, man wusste zum Beispiel nicht, wie groß die Räume sein müssen, damit sich die Menschen wohlfühlen“, erzählt Rauscher. „Aber wenn Menschen Ideen haben, wie man etwas gestalten kann, ist es in einer Gesellschaft wichtig, dass man diesen Möglichkeiten Raum gibt“, führt sie fort. So wurden bei der Planung neben den Wohnräumen auch Gemeinschaftszimmer konzipiert, etwa für Sport, Lesen oder Karten spielen. „Viele setzen sich aber auch in den Gang und reden mit den vorbeikommenden Bewohnern“, erklärt Rauscher.

Icon Vergrößern Und von den Wohnungseingängen blickt man auf die Altstadt Lauingens. Viele Geschäfte und Ärzte sind von hier fußläufig erreichbar. Foto: Michael Stelzl Icon Schließen Schließen Und von den Wohnungseingängen blickt man auf die Altstadt Lauingens. Viele Geschäfte und Ärzte sind von hier fußläufig erreichbar. Foto: Michael Stelzl

Das Betreute Wohnen in Lauingen gibt es seit 25 Jahren

Am kommenden Wochenende wird das Haus für betreutes Wohnen 25 Jahre alt. Ein Fest mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ist für den Samstag geplant. Eine große Überraschung habe sie für alle, verrät Rauscher einer vorbeigehenden Bewohnerin. Diese muss allerdings schnell weiter, denn sie habe noch einiges vor. „Wir wollen die positiven Dinge feiern“, sagt Rauscher. „Ich finde, dass 25 Jahre betreutes Wohnen ein Anlass ist, diese Wohnform in den Vordergrund zu rücken.“ Mittlerweile gebe es laut der Hausverwalterin sieben solcher Institutionen im Landkreis Dillingen. „Man hat hier die Freiheit, sich selbst zu gestalten, wie man möchte, aber man ist nicht alleine. Deshalb sollte diese Wohnform erhalten und weiter verbreitet werden“, sagt Rauscher.