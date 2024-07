Ein Teil des Umsatzes geht an Flutopfer

Den Betroffenen des Hochwassers von Anfang Juni helfen. Das wollte Imam Cetingül. Der Inhaber des Radhaus Lauingen hat deshalb beschlossen, zwei Prozent des Umsatzes aus dem Monat Juni an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, zu spenden. „Wir haben natürlich kräftig aufgerundet“, sagt Cetingül. 2000 Euro kommen so Menschen aus der Region zugute, die von der Flut betroffen waren. Cetingül sagt: „Wir wollen unseren Teil beisteuern, um den Leuten zu helfen.“ Sein Wunsch, sagt er, wäre eine bezahlbare Pflichtversicherung für genau solche Fälle. Denn Katastrophen wie im Ahrtal oder eben jetzt in der Region würden sich in Zukunft häufen.

