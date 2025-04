Ein weiterer neuer Kindergarten für Lauingen

Das obligatorische Sektglas zerspringt, der Schaumwein sickert in den Kiesboden vor dem neuen Containerbau an der Dillinger Straße in Lauingen. Das ist Tradition, wenn das Dach eines neuen Gebäudes fertiggestellt wird. In wenigen Wochen soll dieses eröffnet werden und als Ersatz für den Kindergarten in der Kurlandstraße dienen. Der Werfer des besagten Glases und Geschäftsführer des Bauunternehmens Grinbold-Jodag, Martin Grinbold, erklärt beim Richtfest am Freitagvormittag in Lauingen, dass sich die Modullandschaft am Ende nicht merklich von einem Massivbau unterscheiden werde.

