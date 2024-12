Einbrecher klaut in Lauingen Mischpult

In der Lauinger Max-Eyth-Straße ist im Zeitraum zwischen dem 14. Dezember und dem 25. Dezember eingebrochen worden. Das meldet die Polizei am zweiten Weihnachtsfeiertag. Der Täter habe sich gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude verschafft und daraus ein DJ-Mischpult und weiteres Equipment gestohlen. Der Täter hinterließ dabei einen Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Dillinger Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu wenden. (AZ)

