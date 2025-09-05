Er war Schulleiter, Stadtrat, Vereinsgründer: Anton Grotz ist tot

Es gibt Menschen, die sich in einer solch umfassenden Weise für das gesellschaftliche Leben engagieren, dass es fast nicht möglich ist, den Überblick zu behalten. Anton Grotz war so ein Mensch. Der Lauinger war nicht nur jahrzehntelang Schulleiter der Volksschule, er war lange Mitglied des Stadtrats, Vereinsvorsitzender, Vereinsgründer, einer, dem das Miteinander seiner Stadt eine Herzensangelegenheit war. Ein Ur-Lauinger durch und durch. Am vergangenen Montag ist er nun im Alter von 85 Jahren gestorben.

