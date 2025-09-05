Icon Menü
Lauingen: Er war Schulleiter, Stadtrat, Vereinsgründer: Anton Grotz ist tot

Lauingen

Er war Schulleiter, Stadtrat, Vereinsgründer: Anton Grotz ist tot

Das Lauinger Urgestein hat nicht nur das kulturelle Leben seiner Heimatstadt geprägt, er war ihr auch ein Leben lang verbunden. Vergangene Woche ist Anton Grotz gestorben.
Von Jonathan Mayer
    Anton Grotz war seine Heimatstadt Lauingen immer ein großes Anliegen. Vergangene Woche ist er verstorben.
    Anton Grotz war seine Heimatstadt Lauingen immer ein großes Anliegen. Vergangene Woche ist er verstorben. Foto: Jonathan Mayer (Archivbild)

    Es gibt Menschen, die sich in einer solch umfassenden Weise für das gesellschaftliche Leben engagieren, dass es fast nicht möglich ist, den Überblick zu behalten. Anton Grotz war so ein Mensch. Der Lauinger war nicht nur jahrzehntelang Schulleiter der Volksschule, er war lange Mitglied des Stadtrats, Vereinsvorsitzender, Vereinsgründer, einer, dem das Miteinander seiner Stadt eine Herzensangelegenheit war. Ein Ur-Lauinger durch und durch. Am vergangenen Montag ist er nun im Alter von 85 Jahren gestorben.

