Geschäftsführung von Same Deutz-Fahr in Lauingen wird umgebaut

Bei Deutz-Fahr in Lauingen gibt es ein neues Gesicht in der Geschäftsführung: Simone Dorn erweitert seit Mitte Juli die Führungsebene des Unternehmens. Neben ihren Geschäftsführungskollegen Alessandro Sapio (COO und Sprecher der Geschäftsführung), verantwortlich für Produktion, F&E, Fertigungstechnik, Instandhaltung, Logistik und Vincenzo Cetani (CCO), zuständig für Marketing und Vertrieb Maschinen und ET, übernimmt Dorn als CFO die Verantwortung für den kaufmännischen Bereich und somit für die Abteilungen Finanzen, Controlling, Einkauf, IT und Personalwesen. Das verkündet das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns sehr mit Frau Dorn nicht nur eine kompetente Kollegin ihres Fachs gewonnen zu haben, sondern mit ihr auch erstmals eine Frau in der Geschäftsführung in Lauingen begrüßen zu dürfen“, so Alessandro Sapio. Dorn erlernte ihr Handwerk von Grund auf. Nach einer Ausbildung zur Bürokauffrau im Einzelhandel absolvierte sie erfolgreich das Studium in Wirtschaftsrecht. Im Anschluss begleitete sie erfolgreich verschiedene Positionen in namhaften Unternehmen. So war Dorn als Senior Associate bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, im Konzernrechnungswesen bei Rational, einem börsennotierten Spezialmaschinenbauer und die vergangenen neun Jahre bei Pfeifer Seil & Hebetechnik, zuletzt als Division CFO and Head of Group Controlling tätig.

In den vorab genannten Positionen waren diverse Projekte zu den Themen Changemanagement, Effizienzsteigerung, Digitalisierung, Softwareimplementierung und Prozessoptimierung Teil ihres Aufgabengebietes, heißt es in der Mitteilung. Dorn bringt somit vielfältige Erfahrungen und Fähigkeiten in die Gruppe ein. „Es ist mir eine große Freude diese spannende Aufgabe bei einem so traditionsreichen Landtechnikhersteller zu begleiten. Ich wurde schon hervorragend in die Gruppe aufgenommen und ich freue mich darauf, das Unternehmen, aus meiner Position heraus, mit meinen Geschäftsführungskollegen, weiterzuentwickeln“, sagt sie. (AZ)