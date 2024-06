Lauingen

18:00 Uhr

FC Lauingen unter Wasser: Wie geht es nach der Flut weiter?

Von zwei Seiten kam das Wasser ins Auwaldstadion in Lauingen. Der Verein geht von 50.000 Euro Schaden aus.

Plus Im Lauinger Auwaldstadion stand das Wasser so hoch wie noch nie, der Schaden ist groß. Und das, wo doch eigentlich der Neubau ansteht.

Von Jonathan Mayer

Was sich Anfang des Monats beim Auwaldstadion in Lauingen abgespielt hat, hat es so noch nie gegeben. "Hier ist fast alles abgesoffen", erzählt Roland Sommer. Er ist Vorsitzender des FC Lauingen. Beim Jahrhunderthochwasser wurden nicht nur die Spielfelder überschwemmt, auch ins Gebäude ist Wasser eingedrungen, von den Seiten und von oben. Auch zwei Wochen und ungezählte Stunden des Aufräumens später sind die Schäden deutlich sichtbar.

Sommer und FCL-Mitglied Christian Schuster zeigen die Spuren, die das Wasser hinterlassen hat: An den Wänden ist noch immer in einiger Höhe deutlich sichtbar, wo das Wasser stand. Einige Geräte, wie die Markierwagen oder die relativ neuen Mähroboter, die in der Garage abgestellt waren, wurden beschädigt. Erstere hat Schuster repariert. Auch die dort gelagerte Hallenbande, die einst 25.000 Euro gekostet habe, wurde aufgeschwemmt. Zwei Wochen lang war er jeden Tag da, hat aufgeräumt, den versucht, den Schaden zu begrenzen.

