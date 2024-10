Fahrräder in Lauingen und Finningen gestohlen

Am vergangenen Donnerstag zwischen 5.20 Uhr und 23 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe am Lauinger Bahnhofsvorplatz ein schwarzes Trekkingrad vom Hersteller Ghost. Der Beuteschaden liegt laut Polizei bei etwa 500 Euro. Am Montag zwischen 7 Uhr und 13 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe außerdem im Finninger Ortsteil Mörslingen ein abgesperrtes graues Mountainbike vom Hersteller Cube. Das Fahrrad war in der Deisenhofer Straße, Ecke zur Straße „Am Kirchplatz“ abgestellt und hat einen Wert von rund 800 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat in beiden Fällen entsprechende Diebstahlermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

