VdK-Ortsverband Lauingen ehrt langjährige Mitglieder

Der erste Vorsitzende Dieter Manßhardt begrüßte in der bis auf den letzten Platz besetzten Schützenklause die Versammlung und die anwesenden Ehrengäste. Bürgermeisterin Katja Müller bedankte sich bei den Ehrenamtlichen des VdK-Ortsverbands Lauingen für ihr Engagement und den Einsatz, wie zuletzt an Allerheiligen und am Volkstrauertag, an denen traditionell in Lauingen und in den Ortsteilen Faimingen, Frauenriedhausen und Veitriedhausen an die Gefallenen und Opfer der Kriege gedacht wird. Der Kreisvorsitzende Georg Böck hob die Bedeutung des größten deutschen Sozialverbands hervor, der allein in Lauingen 1030 Mitglieder zählt. Er betonte, wie wichtig die Arbeit der Ehrenamtlichen ist, ohne die die Erfolgsgeschichte VdK nicht möglich wäre. René Stiefenhofer, der in Vertretung des Stadtpfarrers an der Feier teilnahm, erfreute, ebenso wie die zweite Vorsitzende Helga Weigler, die Gäste mit einer vorgetragenen Weihnachtsgeschichte.

Für 20 Jahre Treue zum VdK wurden im Rahmen dieser Veranstaltung Hermann Ziegler und Andres Diemant mit Ehrennadel und Urkunde geehrt. Zum Abschluss der Adventsfeier stimmten die Teilnehmer gemeinsam mit den Musikanten Frau Ramsberger und Frau Bender bekannte Weihnachtslieder an.