Für Gerhard Frieß endet es ein Stück weit, wie es begonnen hat: außerhalb der regulären Wahlperiode. Der Zahnarzt war vor 21 Jahren als Nachrücker in den Lauinger Stadtrat eingezogen, nachdem sein Vorgänger erkrankt war. Jetzt hört er auf: „Es ist an der Zeit, zu sagen, jetzt genügt's“, sagt er. Er wolle Platz für Jüngere machen. Die Sitzung am Dienstagabend war seine letzte.

